Klip týdne: Ben Cristovao jako brazilský jiu-jitsu kid

Ben Cristovao (portugalsky Ben da Silva Cristóvão , *8. června 1987 Plzeň) je český zpěvák, textař, herec, sportovec a písničkář. Jeho matka pochází z Česka, biologický otec z Angoly. Jeho mladší sestrou je stand-up komička Bianca Cristovao.

V roce 2009 byl finalistou talentové soutěže Česko Slovenská Superstar, kde skončil na 7. místě. Ale málokdo ví, že tam původně chtěl zatančit. Zkušenosti získané účinkováním v této soutěži jej motivovaly k dalšímu zaměření na svou pěveckou kariéru.

V roce 2013 byl Ben Cristovao a jeho videoklip Bomby (režie Tomáš Kasal) nominován v kategorii videoklip roku v anketě Český slavík. V tomto roce vydal kromě singlu Bomby také píseň Tělo a Stop. Ben Cristovao se také (společně s dalšími hudebníky jako například David Koller, Dan Bárta, Michael Kocáb, Vojta Dyk) zapojil do projektu občanské aktivity Nikagda nězabuděm, která vyzývala k účasti ve volbách 2013 a varovala před návratem komunistů a inklinací k Rusku.

V roce 2015 vystoupil Ben Cristovao ve vyprodaném Foru Karlín a v roce 2016 získal ocenění Český slavík, a to v kategorii Nejstreamovanější česká skladba.

Cristovao zpívá v češtině a angličtině, vystupuje s koncertní show aktivně v České republice i na Slovensku. Jeho oficiální profil na Instagramu a Facebooku patří k nejúspěšnějším v počtu fanoušků mezi českými interprety.

Několik let byl tváří projektu Seznam se bezpečně. Návštěvami na základních školách aktivně varoval studenty před nástrahami internetu a také radil jakým způsobem řešit případné problémy.

Kromě hudební kariéry je Ben aktivním sportovcem, v posledních letech se věnuje na vrcholové úrovni brazilskému jiu-jitsu a účastní se turnajů po celém světě. 10. září 2016 získal bronzovou medaili ve středně těžké váze (do 88 kg) v souboji zápasníků s bílým pásem na mistrovství Asie. 20. listopadu 2016 získal zlato ve stejné kategorii na prestižním mezinárodním turnaji Madrid Open, opět v kategorii mezi bílými pásy ve středně těžké váze (do 88 kilogramů i s kimonem) a v roce 2017 získal titul Mistra Evropy (bílé pásy).

V minulosti se profesionálně věnoval snowboardingu. Jeho největším úspěchem bylo první místo na Českém poháru série 4x4 v roce 2006.



Diskografie:

Definitely Different (červenec 2010)

Benny Cristo (květen 2011)

Made in Czechoslovakia (19. březen 2014)

Poslední EP (2017)

