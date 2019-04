Recenze: Známá kauza ve filmovém ztvárnění neztrácí napětí. Ostrým nožem hledá pachatele nepotrestané vraždy

Základní příběh filmu je jednoduchý. Otec zavražděného chlapce se snaží získat pro svého syna spravedlnost. Viníci jsou ale propuštěni i přes jasné důkazy, neúnavný otec však v boji pokračuje. Naráží na byrokracii, korupci a výhrůžky. Divák díky medializaci kauzy tuší neveselý konec, i přesto ale přihlíží v napětí.

Jakub Medvecký a Teodor Kuhn (scenáristé snímku) občasnými flashbacky „nabourávají“ jinak chronologickou linku vyprávění. Flashbacky nás vracejí k postavě zavražděného Dávida, jehož osobnost nám zprostředkovává povětšinou osobní pohled otce Ľuda v podání Romana Luknára. Tyto výlety do minulosti zvyšují divákův zájem – snažíme se pochopit, co se stalo, co si Dávid v životě přál nebo jaký vztah měl s někdy příliš tvrdým otcem, který moc nevnímal, co by si Dávid přál. Retrospektivy ale vyvolávají ještě jeden pocit – frustraci.

V podstatě žánrový film

Byť víme, že flashbacky postupně odkrývají noc vraždy (a tedy i víme, co se stane), jsme frustrováni – situací, kontextem, „blbou“ náhodou, vším, co Dávidově noční vycházce předcházelo. A i přesto se bojíme, co přijde. Forma zvoleného vyprávění jde ruku v ruce s vizuálním pojetím filmu. Na nervy působící flashbacky, které nám především na začátku filmu avizují otřesnou událost, jsou podpořeny barevností snímku, jakož i rámováním obrazu (časté detaily někdy až příliš akcentují klaustrofobii a bezmoc hlavního hrdiny).

Záběr na modré blikající světlo na stropě otevírá celý film, blikající policejní modrá jednoznačně avizuje tragickou událost. Rozespalý otec probuzen tímto světlem pátrá po bytě po svém synovi, zlá předtucha je finálně potvrzena tříštivým zvukem domovního zvonku – policie jde k nim. Oznámení z úst vyšetřovatele si již otec vyslechne jakoby v mrákotách. Tušil, co se stalo.