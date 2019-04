Avengers na den Země začali zachraňovat planetu

Úhlavní nepřítel marvelovských superhrdinů Thanos v předchozí epizodě vyhladil polovinu lidstva. Rozhodující bitvu tak musí Iron Man, Hulk nebo Kapitán Amerika vyhrát. A půjde zřejmě o nejsledovanější filmový souboj. Lístky do kin se v předprodeji prodávají nejrychleji v dějinách kinematografie a vypadá to, že Avengers: Endgame by se mohl stát nejvýdělečnějším snímkem všech dob.

Rekordy trhaly už i předchozí díly této ságy, nejen ve světě, ale i v Česku. První díl nazvaný prostě Avengers vydělal v tuzemsku přes třicet milionů korun a vidělo ho více než dvě stě padesát tisíc diváků. A to byl jen začátek. Zájem o zatím poslední část příběhu Avengers: Infinity War byl trojnásobný, jen v Česku film vydělal sto milionů korun.

„Podílet se na takovém filmu je jako dostat klíč ke všem dveřím. Máte v něm spoustu skvělých nápadů, scénářů a postav. Je to ale také odpovědnost. Neustále myslet na to, že všechno musí být svěží, novátorské, zkrátka jiné,“ zhodnotil Avengers herec Benedict Cumberbatch.

Na plátně se představuje jako Doctor Strange, společnost mu dělají Robert Downey jr. jako Iron Man, Chris Hemsworth coby Thor, Mark Ruffalo v roli Hulka či Scarlett Johanssonová v převleku Black Widow. Do hlavního padoucha se převtělil Josh Brolin.