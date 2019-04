Dejvické divadlo se vypořádává s Přízraky

Kapitán a komoří Alving už dlouho nežije, ale jeho skutky stejně rodinu pronásledují. Nebožtíkova žena, která kvůli veřejnému mínění zůstala žít se zhýralým manželem a snášela jeho násilí, svou sílu ale objeví až jako vdova.

„Pro mě je paní Alvingová nejbližší postava, jakou jsem kdy hrála,“ přiznává Klára Melíšková. „Je to velmi moje téma: vztah k mužům, vztah k synovi, vztah k přízrakům, které si táhnete od dětství, nesete si je dvacet třicet let, a ony pak na vás čím dál víc tlačí a vy jste nuceni s nimi nějak začít pracovat.“

Ibsenovy Přízraky jsou podobenstvím o následcích špatných rozhodnutí, která sice v danou chvíli vypadají jako nutné kompromisy, ale draze se za ně platí. Uměle pěstovaná pověst spořádaného manželství se zbortí v předvečer desátého výročí Alvingova úmrtí. Co byl kapitán ve skutečnosti zač, se dozví i jeho syn Osvald, jehož matka poslala do ciziny, aby ho uchránila, on se jí ale odcizil.