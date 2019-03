Recenze: Hozier na druhé desce káže to stejné víno

Take Me To Church, kázal v roce 2013 uhrančivým hlasem irský zpěvák Hozier. Jeho kouzlu podlehly tisícovky fanoušků a další „ovečky“ pomyslný kazatel sesbíral hned dalším hitem Someone New. Jenže to vše je minulost. Na stole teď jeho příznivcům leží druhá deska Wasteland, Baby!, která v zásobníku skrývá pár ostrých nábojů.