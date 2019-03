S traumaty a bez Linkin Park. Mike Shinoda koncertoval v Praze

Písně na novou desku Post Traumatic psal Shinoda právě po sebevraždě Chestera Benningtona, svého kolegy a kamaráda. Použil je jako deník, který mu pomohl se se smutnou událostí vyrovnat.

„Když se musíte vypořádat s něčím tak hlubokým, jako je ztráta kamaráda, a v tomto případě i někoho, koho z pohledu fanouška obdivujete, můžete oslovit lidi a nabídnout jim pocit komunity. Říct jim, že jsme rodina a záleží nám na sobě,“ vysvětlil v rozhovoru pro Radio.com.

V pražském Foru Karlín připomněl i některé skladby Linkin Park, například When They Come for Me, Bleed It Out nebo Numb, jejíž klip se natáčel v Praze. Živě kapela naposledy v Česku vystoupila v roce 2017.