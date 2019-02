„Chtěl bych být hezkou vzpomínkou." Herečtí kolegové se rozloučili s Luďkem Munzarem

Ředitel ND Jan Burian vyzdvihl Munzarovy role, které na první scéně ztvárnil v éře Otomara Krejči. Pod vedením významného režiséra Munzar exceloval například jako Merkucio v inscenaci Romeo a Julie. Shakespearovu klasiku upravil Josef Topol a vzniklo legendární představení, jehož tvůrci a herci se z většiny následně ocitli na indexu režimu nepohodlných umělců: kromě Krejči také Jan Tříska a Marie Tomášová.

Ivan Trojan se podělil o vzpomínku z dob studia na DAMU, kde byla jeho profesorkou Munzarova manželka Jana Hlaváčová. Tehdy měl možnost vidět dokument z přípravy zmíněné inscenace. I ten ho prý na cestě k herectví zásadně ovlivnil. „Občas jste říkával, že herectví není pro chlapy. Byl jste důkazem toho, že jste se mýlil, že to má smysl – pokud se to ovšem dělá tak, jak jste to dělal vy,“ řekl Trojan. „ S úctou a respektem vám za všechny generace herců, které jste inspiroval, a za tisíce zasažených srdcí diváků, moc děkuju.“