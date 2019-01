Zpátečnictví nemá budoucnost. Behemoth trhají temnotu jako Bibli

Jedenáctou studiovou desku Behemoth nazvali I Loved You at Your Darkest. Lásce, která se neodříká ani nejtemnějších stránek, odpovídala při pražském koncertě i jejich show plná ohně, zlověstných kostýmů a okultních rekvizit.

Ve svých textech cituje Darski z Bible, na odiv dává znalost latiny, vysmívá se katolické církvi. Behemot, kterého má kapela v anglické verzi v názvu, je biblická nepřemožitelná obluda, symbolické vyjádření ďábla. Antihrdinové jsou Darského osobní téma, jsou totiž podle něho blízcí lidské přirozenosti. „Vždycky mě přitahovali vyvrženci naší historie a mytologie nejen z křesťanství. Z nějakého důvodu jsou autoritami démonizováni,“ potvrdil frontman i v rozhovoru pro ČT.

Jak narůstala sláva kapely u fanoušků metalu, rostla i nelibost úřadů silně katolického Polska. Rouhačské roztrhání Bible během koncertu zavedlo Darského až před soud. „Dosud jsem všechny procesy vyhrál. I kdybych jeden prohrál, tak jsem pořád vítěz. Jsem proti konzervativismu a zpátečnickému způsobu myšlení. To nemá budoucnost,“ vysvětluje zpěvák svůj čin.

„Jsem tu, abych lidem řekl, nenásledujte mě, ale sami sebe. Otevřete svou mysl, pokládejte otázky, věřte své intuici,“ dodává. Jeho osobně intuice po pětadvaceti letech tvrdé muziky zavedla předloni ke country, i když v temné verzi. Do tohoto nečekaného žánru si odskočil projektem Me and That Man.

Satanista nepotřebuje víru, ale plány

Před osmi lety Darskému diagnostikovali leukémii. Napříč metalovou komunitou se zvedla vlna podpory. V Polsku vedli informační kampaň, která pomohla zvýšit povědomí o nemoci, v zemi následně několikanásobně vzrostl počet dárců kostní dřeně.