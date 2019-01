Jak se budují děti. Publikace popisuje výchovu za socialismu

Kniha Mezi pionýrským šátkem a mopedem popisuje poměry, jaké od komunistického převratu v roce 1948 do začátku normalizace obklopovaly děti a mládež od šesti do osmnácti let. Autoři se zajímali o fungování tehdejších rodin, školní prostředí dětí i jejich mimoškolní aktivity.

Popisují i dětské domovy, péči o handicapovanou mládež či kriminalitu dospívajících. A také snahu režimu ovlivňovat prostřednictvím oficiálních dětských a mládežnických organizací nejmladší generaci.

Čestný pionýrský

Formování nového člověka začalo záhy po nástupu komunistů k moci. Hlavním zprostředkovatelem ideologie a výchovy nové generace budovatelů socialismu se stali pionýři.

„Propagandistická pompa na děti působila, působilo na ně i vymezování lepších dětí, z nichž se stávali členové pionýrské organizace s právem nosit šátek. To bylo pro řadu dětí velice atraktivní,“ podotýká historik a spoluautor knihy Martin Franc.