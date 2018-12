Filmová upoutávka týdne: Marvel vysílá do boje novou superhrdinku. Vrací se kvůli tomu do 90. let

První upoutávky nabízejí střípky z jejího příběhu, který je oproti ostatním dosavadním marvelovským filmům zasazen do období devadesátých let. Carol Danversová pochází ze Země, kde vyrůstala a kde se stala armádní pilotkou, teď ale působí v elitním mimozemském týmu a ze svého pozemského života si na nic kloudného nevzpomíná. Svou minulost a identitu tak odhaluje, když se dostává zpět na Zemi, zatímco hrozí, že její rodná planeta bude zatažena do galaktického konfliktu mezi rasami Kree a Skrullů.

Z jednoho pokoje světovou celebritou

Role mocné hrdinky, která se divákům představí v březnu a která má výrazným způsobem zasáhnout i do dění očekávaného pokračování série Avengers v dubnu, se zhostila herečka Brie Larsonová. Ta svou kariéru v branži začala rozjíždět už v mladém věku, dlouho se ale nedostala k žádné zlomové roli.

Ta přišla teprve před třemi roky díky snímku Room. V něm ztvárnila unesenou dívku, která musí několik let snášet věznění v malém pokoji. Její únosce ji navíc znásilňuje, a tak během svého zajetí porodila i syna, který vůbec nezná normální život. Za roli v tomto psychologickém snímku si vysloužila oscarové ocenění.