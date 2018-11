Recenze: Osobitý debut Chvilky jako příslib pro český film

Celovečerní Chvilky jsou vystavěny jako sedm obrazů-sekvencí ze života mladé Anežky (Jenovéfa Boková). Jednotlivé části se odehrávají v různých ročních obdobích a seznamují nás s Anežčinými blízkými – s matkou (Alena Mihulová), otcem (Martin Finger), přítelem (Viktor Tauš) nebo psycholožkou (Lenka Vlasáková). Oddělené bloky přitom v zásadě nesvědčí snaze zobrazit provázané vztahy mezi postavami a dopřát protagonistce jistý vývoj. Patrně bylo ale jedním z cílů režisérky ukázat rozštěpenou vztahovou síť, v níž je Anežka jediným stálým prvkem, a tím i nese nejtěžší břímě.

Tato zvolená epizodičnost je ovšem ideální pojistka pro to, že se film dramaturgicky nerozpadne. Lehce mechanické přechody mezi jednotlivými částmi mohou sloužit jako vodítka a filmař bez zkušenosti s dlouhou metráží je jistě ocení. Parkanové se tímto způsobem podařilo stvořit vcelku sevřené dílo. Třebaže si tento přístup k vyprávění s sebou nese jisté problémy, je to stále přijatelný kompromis oproti tápání a rozbředlé nejednoznačnosti, které zůstávají výbavou některých absolventů FAMU.

Na jedné straně je bloková výstavba dramaturgický pomocník, patří ale také do repertoáru mnoha zkušených režisérů obrážejících filmové festivaly. Parkanová našla způsob, jak svému celovečernímu debutu zajistit kompaktnost a zároveň si ozkoušela praktiky „srozumitelného artu.“ Chvilky se skromně staví do společnosti čtrnácti statických obrazů Křížové cesty (2014) Dietricha Brüggemanna či vyprávění v sedmi dnech v brilantním Patersonovi (2016) Jima Jarmusche.

Parkanová pochopitelně není tak důsledná a Chvilky se od zmíněných snímků v mnoha ohledech liší, podstatné ovšem je, že přemýšlí v souvislostech mezinárodní kinematografie.

Malá radost na mezinárodní úrovni

Parkanová se navíc ukazuje jako slibná realizátorka v tom, jak se vypořádává s překážkami tohoto předurčení. Nejpodstatnější je, že se jí daří rozvíjet motivy napříč sekvencemi. Může jít třeba jen o humorné maličkosti, které opakováním nasvědčují tomu, že jsou součástí Anežčiny každodennosti.

Také ale postupně získáváme odpovědi na to, proč má protagonistka blíže babičce (Jaroslava Pokorná) než svým rodičům a jak se to podepisuje na vztazích, do kterých víceméně pasivně upadá. Silné katarze pak Parkanová dosahuje ve „chvilce“ s psychiatričkou. Anežka se niterně vyvíjí, její introvertní povaha to jen nečiní zřejmým.