Recenze: Překrásná a se Semem. Brněnské Bystroušce chybí k dokonalosti přesnější orchestr

Jmenovat, co vše vypadá náramně, by trvalo dlouho. I Heřmanově inscenaci by ale šly vytknout drobné vady. Mlácení pánvičkou a fackování revírníka působí po herecké stránce strojeně, scény v hospodě nejsou příliš výrazné (na rozdíl od brilantního opileckého bloudění lesem) a krom toho v nich postavy rozhodně nehrají mariáš, „hipsterská“ lahev s brčkem v rukou rechtora vyhlíží úsměvně anachronicky, nepatřičně vyznívá i scéna zastřelení lišky pistolí.

Měkkosrdcatý revírník Sem

Nové brněnské nastudování těší i dobře zvoleným obsazením. V roli Revírníka se vyjímá poslední Thálií ověnčený Svatopluk Sem, který stvořil dobrosrdečného, až měkkosrdcatého muže, kterému se nechce Bystroušku ani přivázat, natožpak zastřelit. Revírníka ale vykreslil i v dalších aspektech; ustaranost, snivost, bodrost, ba i něha mu vyšly. Sem opravdu krásně zpívá, oplývá charismatem a je přirozeným středobodem představení.

Rozkošnicky, skotačivě až agresivně pojala Bystroušku Jana Šrejma Kačírková, což se promítlo i v ostřejším projevu, intonačně nicméně vždy perfektním. Obecenstvo se obdivovalo vervě a mrštnosti, s níž lišku herecky vystihla. Pěkně ladila s roztouženou Václavou Krejčí Houskovou v roli Zlatohřbítka.

Bez výhrad lze přijmout také Ondřeje Koplíka a Jana Štávu ve dvojrolích rektora/komára, respektive faráře/jezevce, po pěvecké i herecké stránce jisté. Kulatým tónem zaujala Jitka Klečanská jako Lapák, s rolí si pohrála. Urputně frajerský Roman Hoza v úloze pytláka Harašty se při svém příchodu zpoza scény rozcházel s orchestrem, jinak také bezvadný výkon.