Make the World Great Again. Frank Turner v Praze šířil nejen hudební poselství

Název Turnerova posledního alba je jeho vzkaz světu. Chovejme se k sobě hezky, vyzývá všechny. Na nové desce posluchačům dávkuje optimismus v punkovém stylu a zdůrazňuje, že je plný víry a naděje.

„Pro lidskou společnost je přirozené, že spolu nesouhlasíme. Vždycky to tak bude, ale jsou dvě cesty: můžeme odlišné názory ventilovat skrze slova, nebo skrze násilí. Mám pocit, že ve společnosti je momentálně trend, že lidé téměř oslavují fakt, že s druhým nesouhlasí,“ obává se Turner.

Pro jednu z písní desky si písničkář vypůjčil heslo, které při prezidentských volbách zpopularizoval Donald Trump. Ve videoklipu ke skladbě Make America Great Again se vydal do konzervativního amerického státu Texas, kde oblečený do národních barev prochází mezi lidmi s otázkou, co je ve Spojených státech nejlepší. „Normálně nestojím na rohu ulice v Texasu oblečený jako idiot. Byl jsem dost nervózní, ale bylo to velmi zábavné,“ zhodnotil natáčení Turner.