Recenze: Dub FX roztančil vyprodanou Lucernu

Ještě před večerním vystoupením v Lucerně se Dub FX v rámci natáčení videorozhovoru představil na pražské Náplavce, kde fanouškům zahrál dvě skladby na akustickou kytaru jako poděkování za vyprodaný koncert. Ti, kdo měli štěstí a dostavili se včas, se mohli příjemně naladit na večerní show.

Když děláš hudbu srdcem

Tu započal úderem osmé hodiny za mixážním pultem Dj Draft. Zhruba půlhodinový elektronický set s prvky reggae a rapu příjemně zpestřil čekání fanoušků linoucích se do útrob pražského paláce.

V předzvěsti příchodu hlavní hvězdy večera ho na pódiu vystřídal Cade Anderson a spolu s ním se chopil svých nástrojů i zbytek doprovodné kapely sestávající z trumpetisty Adriana Astro Pergera, basáka Evana Tweedieho a hlavního hosta turné, saxofonisty Mr. Woodnotea.

Již od začátku byla pětice evidentně dobře naladěna. Energií sršící elektronické sety nesoucí se na vlně reggae, hip hopu a drum'n'bass fanoušky natřískanou Lucernu správně napumpovaly a ti to dávali svými bouřlivými ovacemi jasně znát.

Kapela plynule a bez zbytečných přestávek navazovala na jednotlivé skladby, sestávající jak z novinek jako Shine Like a Star či Get Down, tak hitovek jako So Are You, Fly With Me nebo asi nejznámější Flow, které z Dub FX učinily hvězdu první velikosti.

Jednotlivé skladby doplňoval svými improvizovanými rýmy Cade Anderson, čímž jim dodával ještě větší drive, a svými skvostnými saxofonovými sóly přispěl do mlýna i Mr. Woodnote. Fanoušci nezůstali ochuzeni ani o samostnatné vystoupení hlavní hvězdy, když osamocen na pódiu se svými pedály spustil Dub FX palbu typických loopů a beatů, vytvářel různé zvukové efekty a střídaje hlasy připomněl své začátky.

Celou show pak zakončil téměř nekonečný set sestávající z mixu skladeb včetně již zmíněné Flow, který Mr. Woodnote dokonce okořenil o známou pasáž ze Simpsonových. Nadšeným a utancovaným návštěvníkům to však nestačilo a vynutili si nezbytný přídavek v podobě Love Someone.

Navrch pak ještě dostali akustickou verzi skladby Love Me Or Not. Krásná balada o ztracené lásce v tomto nezvyklém aranžmá byla tečkou za dvouapůlhodinovou party plnou tance, improvizace a zlomených beatů. Takhle to vypadá, když někdo rčení „dělat hudbu srdcem“ dotáhne do posledního puntíku. Není divu, že jeho koncerty bývají beznadějně vyprodány.

Z ulice až do vyprodaných sálů a na pódia světových festivalů

Dub FX, vlastním jménem Benjamin Stanford, se vydal do Evropy s prostým plánem – bydlet v dodávce, procestovat svět a vystupovat na ulici.

„Mým plánem nebylo získat slávu, jen cestovat a získat inspiraci. Rád míchám všechny žánry – jazz, reggae, hip hop, sambu, drum and bass, dubstep, prostě jak to v ten moment cítím, a to je ta krása toho, co dělám,“ přibližuje svůj přístup Benjamin a pokračuje: „Hodně dávno jsem se rozhodl, že chci, aby si mě lidé pamatovali jako někoho, kdo světu dává nějaké hodnoty, a já to mohu udělat tak, že je inspiruji svými texty, i když se to nemusí zdát příliš populární.“