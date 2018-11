Detektivka podle Marie Poledňákové. Do kin přichází Ten, kdo tě miloval

video Do kin přichází Ten, kdo tě miloval

Hrdinkou knižní předlohy je vdova po vyšetřovateli Vanda Kalinová (Soňa Norisová), která v pozůstalosti svého manžela objeví překvapivé dokumenty. Ukazují totiž, že před ní měl její muž tajemství. Pátrání ji dovede k nejmocnějšímu muži v kraji i do její vlastní minulosti.

Postava kapitána Kaliny (Pavel Řezníček) sice umírá hned v úvodu, ale ve filmu zůstává po celou dobu. Jako duch sleduje vyšetřování vlastního úmrtí. Základní motiv se přitom dostal až do jedné z posledních verzí scénáře, kterých celkem bylo devět. „Geneze toho ducha, který tomu dává hodně, on je klíčem k tomu vyprávění, nebyla jednoduchá. Vzniklo to až kolem osmé verze,“ říká scenárista a režisér Jan Pachl.