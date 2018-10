Recenze: Jack staví dům a Lars von Trier svou filmovou katedrálu

Nabízející se interpretace, která provokativně dělá z masového vraha alter ego Triera, má jisté trhliny. Ačkoli se to tak na první pohled nemusí zdát, Jackovo snažení není primárně poháněno snahou narušovat společenskou morálku, jak to dlouhodobě činí režisér, který v extrémních zkušenostech nachází odpovědi k lidskému soužení. Jack se na základě dialogů s Vergem staví spíše do pospolitosti těch renesančních umělců, kteří svá díla věnovali Bohu a hledali dokonalost formy. Vrahově morbidní teorii, která s lidskými těly zachází jako s materiálem, se také Trier nebojí několikrát vysmát.

Dvanáctileté působení sériového vraha Jacka (Matt Dillon) je přiblíženo v pěti oddělených kapitolách a epilogu. Doprovázeny jsou filozofickými rozmluvami mezi Jackem a tajemným společníkem Vergem (Bruno Ganz), jehož spatříme až na samém konci filmu. Není to poprvé, kdy u Triera nezvyklý způsob vyprávění vybízí k hledání modelů, ke kterým by mohl být připodobněn.

V průběhu let se ovšem stal více všestranným, tudíž by nemělo překvapit, že v epilogu užívá výrazných speciálních efektů a pečlivých kompozic, které explicitně odkazují k dílům malířů jako Hieronymus Bosch nebo Eugène Delacroix. Trier do snímku také zařadil záběry z vlastních filmů, překvapivě i z 38 let starého krátkometrážního filmu Proč před tím utíkat, když víš, že tomu neutečeš?

Lze jistě namítat, že celá tato strategie, třebaže hodně promyšlená, za 155 minut stopáže poněkud vyčpí. Ohledávání inspirací a nápadů, z kterých Trier Jackovi postavil dům, není po dvou hodinách tak zábavné jako na počátku. Na základě ohlasů z Cannes navíc mnozí kvůli násilným výjevům kategoricky odmítnou o filmu jen trochu přemýšlet. Uspokojit by je mělo alespoň to, že Trier nemá pochyb o tom, v jakém kruhu pekla jeho protagonista skončí. Být u toho a nacházet klady se nerovná spoluúčasti.