Už jsme doma na severu. Uprchlíky tam nesou ledové kry

„Viděl jsem fotku takové lodičky uprostřed Středozemního moře, která byla shodou okolností bílá, a na ní byla stovka nebo kolik hlaviček v oranžových oblečcích, a mně to najednou připadalo také jako kra, která roztaje, aniž by si toho někdo všimnul. Někde se odlomila, někde pluje, někam se zase ztrácí a nikdo si toho často vůbec nevšímá. Takže nakonec těch vrstev významu nebo symboliky kry je tam víc,“ pokračuje Wanek.

„Původní představa, která je v podstatě naplněna, je taková, že je to cesta ledu, od toho odlomení od ledovce až po úplné roztání a splynutí s vodou, ze které zase znova vzniknou vločky. Prostě určitý koloběh. Ale potom se mi do toho vloudila situace, která panuje v Evropě, tedy uprchlická krize,“ říká frontman Miroslav Wanek, který byl hostem Událostí v kultuře.

Novinku kapela pokřtila na ledovém severu Evropy. „Začalo to jako sen hrát na Špicberkách. Proč zrovna tam? Asi jsem dal prst na mapu a řekl jsem si, že tady to vypadá opravdu hodně odlehle, tak jestli pak tam někdo žije? A potom se to nabalovalo trošku jako sněhová koule, když zůstanu u té symboliky, a z toho koncertu se vyklubal regulérní festival, přehlídka české kultury a vědy,“ vypráví frontman kapely.

Kromě rockového koncertu se na Špicberkách hrálo také loutkové divadlo, byla uspořádána výtvarná výstava nebo konference vědců z české polární stanice. V současnosti skupina Už jsme doma představuje novou desku také na koncertní šňůře v českých zemích.