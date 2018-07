Člověče, nenuď se. Josef Hampl a Jaroslav Urbánek se potkali v Mladé Boleslavi

Josef Hampl se proslavil originálními technikami i používanými materiály. Obrazy například sešil z uhlového papíru nebo poskládal z rozstříhaných pozvánek na výstavy svých kolegů. Letos na jaře převzal Cenu Vladimíra Boudníka za významný přínos v grafické tvorbě.

Právě Boudník jeho kariéru nejvíce ovlivnil. Už tím, že se díky němu seznámil se spisovatelem Bohumilem Hrabalem a výtvarníkem a básníkem Jiřím Kolářem. „Dělali věci prostě jinak a byli velmi inspirativní. Když si člověk dokáže takhle hrát do pozdního věku, je to dobré. Člověk se prostě nenudí,“ vzpomíná na ně.

Výstavu v mladoboleslavské galerii nazval Návraty v kruhu, zahrnul do ní práce od sedmdesátých let až do současnosti.

Centrální část renesanční pseudobaziliky pak svými sochami vyplnil Jaroslav Urbánek. „Jsou tu čtyři letošní sochy, zbytek je poskládán z prací za posledních zhruba dvacet let,“ zvolil i on časově širší výběr ze své tvorby.

Společně se v jedné galerii tito dva umělci už setkali, poprvé spolu vystavovali v roce 1985. Jejich aktuální výstavy je v Mladé Boleslavi možné navštívit do 9. září.