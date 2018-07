Nástěnné malby Tibetu může mít 998 lidí doma

Knihu Murals of Tibet v květnu společně s autorem Thomasem Lairdem představil v New Yorku i jeden z nejslavnějších buddhistů, herec Richard Gere. „O knihu je velký zájem především ve Spojených státech, tam je kopií veliké množství. Ale vypadá to, že i v Čechách najdou velmi rychle své majitele,“ odhaduje Petr Hromek.

Na český trh se dostalo pouze šest výtisků knihy, polovina z nich je už zamluvená. Jeden přijde na necelých tři sta tisíc korun.