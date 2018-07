S muzikou na rameni. Přelomové boomboxy alias kazeťáky přivedly hudbu do ulic

Nejdřív šlo o hranaté modely v chromu, později se tvary zaoblily a přešly do černého plastu. Největší boom zažily přenosné magnetofony na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Světoví výrobci se tehdy předháněli a nabízeli pět až deset modelů ročně.

„Spousta velkých dýdžejů nahrávala své sety na party v Bronxu. Tahle nová muzika se k lidem ve městě dostávala na kazetách,“ upozornil výtvarník a historik hip hopu Fab 5 Freddy v dokumentu The rise and fall of the boombox (Vzestup a pád boomboxu).

V Česku se magnetofony daly koupit výhradně v Tuzexu nebo si je lidé vozili ze Západu. Postupně byly však boomboxy vytlačeny CD přehrávači a následně dalšími současnými technologiemi.

Dnes se k nim výrobci vracejí v retro kolekcích. A DJ Robota pravidelně žádají filmaři i hudebníci s žádostí o zápůjčku originálů. Výstava v pražském Salonu Joshua potrvá do poloviny července.