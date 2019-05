Místo lidí umělá inteligence a roboti. Automatizace pracovního trhu je na vzestupu

Pracovní místa čtyřiceti procent Čechů by do patnácti let mohla zaniknout. Práci na jejich dnešních pozicích zvládne umělá inteligence, automaty a roboti. Tvrdí to globální studie poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers. Český pracovní trh je mezi 29 zkoumanými zeměmi čtvrtý nejohroženější. Automatizace se nejvíc dotkne lidí s nejnižším vzděláním. Ve třicátých letech by stroje mohly převzít práci každého druhého z této skupiny.