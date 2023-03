Obnova Velkého náměstí v Písku je blízko územnímu rozhodnutí. Spory o počet parkovacích míst však neutichají

V historickém centru by podle plánu obnovy mělo ubýt zhruba 75 parkovacích míst. Marek Bárta má na náměstí lékárnu už třicet let. Jsou tu i ordinace lékařů a zdravotnické zásobování. Obává se, že kvůli parkování ztratí část zákazníků. „To bude pro mnoho místních obchodníků a obchodů likvidační,“ myslí si majitel lékárny a dodal: „Máme vyzkoušeno, že když tady je nějaká akce a dva dny se zavře, že to město je totálně bez lidí.“

První místostarostka Petra Trambová (Pro Písek) nesouhlasí, podle ní vadí spíš auta: „Chceme, aby tady byl větší prostor pro lidi –⁠ pro pěší, pro kavárny, předzahrádky.“ Na píseckém náměstí by také měly přibýt stromy či fontána.

Územní rozhodnutí

V historickém centru je teď 220 parkovacích míst, po změně by jich zůstalo 145. Na obnovu náměstí se čeká šest let. Po průtazích je zde konečně naděje na změnu.

„Momentálně projekt řeší stavební úřad, který snad už v nejbližší době vydá územní rozhodnutí,“ doplnila Trambová. Je to důležitý krok ke stavebnímu povolení. A hlavně k proměně náměstí.