Nebezpečné chemikálie zmizely ze Lhenic. Bývalý sklad bude zázemím pro hasiče

Lhenický areál v roce 2016 skrýval stovky barelů s chemikáliemi, které kontaminovaly tisíce tun zeminy. Právě před pěti lety začala likvidace nebezpečných materiálů, teď už jsou prostory prázdné.

„Pro nás bylo nejtěžší získat na to dotaci a i získávání majetku, protože to bylo dřív v soukromých rukách a museli jsme to získat do svého vlastnictví,“ přiblížila starostka Lhenice Marie Kabátková (ODS).

Chemikálie jen z jednoho sudu mohly způsobit katastrofu

Likvidace byla důležitá hlavně kvůli škodlivosti látek. „Jednalo se o nebezpečné látky charakteru perzistentních znečisťujících látek, které se bioakumulují v živých organismech a způsobují dlouhodobou toxicitu,“ uvedl Martin Kocábek z České inspekce životního prostředí.

Právě kvůli nebezpečnosti látek musel být areál hlídaný. „Kdyby se sem dostali zloději, vzali třeba sud se škodlivým olejem a někam ho vylili, tak by se mohla stát opravdu katastrofa,“ přiblížila starostka.

Na volném pozemku plánuje městys do budoucna vybudovat zázemí pro hasiče nebo třeba technické služby.