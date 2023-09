Čínská konkurence si ukradla show na mnichovském autosalonu. Německu přibyly vrásky

Čínská konkurence v automobilovém průmyslu by podle kancléře neměla být důvodem k obavám, ale naopak povzbuzením.

Kancléř: Konkurence by nás měla povzbudit, ne vystrašit

Rychlý vzestup čínských výrobců elektromobilů vyvolává u některých evropských a zejména německých automobilek obavy, zda Evropa za Čínou příliš nezaostala. Letošní mnichovský autosalon se stal pro čínské automobilky velkým jevištěm, na což poukázal i Scholz.

„Konkurence by nás měla povzbudit, ne vystrašit,“ řekl spolkový kancléř. Je podle něj dobře, že Mnichov přivítal tolik výrobců aut. Poznamenal také, že zatímco v 80. letech se o slovo ve světě hlásila japonská auta a o dvacet let později korejská, tak nyní jsou to čínské elektromobily.

Návštěvníkům veletrhu Scholz řekl, že Německo pokračuje v náročném úkolu transformace energetiky a hospodářství, aby se země do roku 2045 stala klimaticky neutrální. Nedílnou součástí tohoto úsilí je podle kancléře klimaticky neutrální mobilita, ke které jedna z cest vede přes elektrické pohony.

Bavorsko nemůže být bez aut

Na úvodní ceremonii vystoupil s projevem rovněž bavorský premiér Markus Söder, který zdůraznil, že automobily mají v Bavorsku a v celém Německu nadále budoucnost a že výstava ukazuje moderní a udržitelnou mobilitu nové doby. „Bavorsko je bez aut nepředstavitelné,“ řekl.

„IAA Mobility a Bavorsko se k sobě perfektně hodí. K autům se hlásíme. Mobilita je součástí naší bavorské DNA a je symbolem pokroku a svobody,“ řekl. Na autosalonu IAA Mobility je letos zastoupeno na 750 vystavovatelů z 38 zemí. Pořadatelé uvedli, že v Mnichově se ve světové premiéře představí přes 300 novinek.

Prohlídku mnichovského autosalonu IAA Mobility krátce narušili Scholzovi a Söderovi klimatičtí aktivisté z hnutí Greenpeace. Další demonstrace se v úterý konaly před vstupem na výstaviště, zorganizovala je hnutí Attac a Extinction Rebellion.

Čína jede vpředu

Na mnichovském autosalonu je přítomnost čínských značek hodně znát. Přibližně 41 procent vystavovatelů na letošním ročníku má sídlo v Asii a čínských společností je dvojnásobný počet než loni, včetně výrobců elektromobilů BYD a Xpeng a výrobce baterií CATL.

„To, co bylo dříve představením německého automobilového průmyslu, na kterém demonstroval svou mimořádně silnou pozici, je nyní setkáním rovných mezi progresivními hráči z celého světa, především z Číny,“ řekl analytik poradenské společnosti Oliver Wymant Fabian Brandt.

Příchod čínských výrobců elektromobilů vyvolává obavy, že se stanou dominantními prodejci díky cenám. Průměrná cena elektromobilu v Číně byla v první polovině loňského roku méně než 32 tisíc eur (772 tisíc korun), zatímco v Evropě to bylo 56 tisíc eur (1,35 milionu korun), vyplývá z údajů výzkumné společnosti Jato Dynamics.

„Myslím, že jsou o generaci před námi,“ řekl o čínských výrobcích elektromobilů generální ředitel francouzské automobilky Renault Luca de Meo. A ředitel čínské automobilky Leapmotor Ču Ťiang-Ming podotkl: „Čínské elektromobily mají velké výhody v technologiích automatického řízení, chytrých kokpitů i podporu ve vlastních dodavatelských řetězcích. “

Stává se Německo opět nemocným mužem Evropy?

Ekonomové varují, že automobilový průmysl, tahoun německé ekonomiky, se začíná zadrhávat jako celé hospodářství. Podle červencové prognózy Mezinárodního měnového fondu (MMF) bude Německo letos jedinou vyspělou ekonomikou, jejíž hrubý domácí produkt se meziročně propadne.

Začátkem letošního roku se německá ekonomika dostala do technické recese, která se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Ve druhém čtvrtletí podle prvního rychlého odhadu zůstal hrubý domácí produkt ve srovnání s předchozím čtvrtletím beze změny, meziročně klesl o 0,2 procenta. MMF očekává, že v letošním roce německá ekonomika klesne o 0,3 procenta.

Trable Německu způsobuje i zpomalení ekonomického růstu v Číně, která je jeho hlavním vývozním teritoriem. Peking možná letos podle expertů nedosáhne plánovaného pětiprocentního růstu, i kvůli potížím na svém realitním trhu. Kancléř Scholz v Mnichově německou veřejnost uklidňoval. „Zůstaneme národem exportu, kterým jsme. Dostaneme se přes složité časy, i když některé trhy oslabují.“

Někteří ekonomové však varují, že se ze země znovu stává nemocný muž Evropy, jako tomu bylo před čtvrt stoletím po sjednocení, upozornil zpravodaj ČT v Německu Pavel Polák. Připomněl, že průmyslová výroba se ještě nedostala na úroveň před pandemií v roce 2019. Jedním z důvodů je vysoká cena elektřiny po zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu.

Drahá energie sráží firmy a nutí je k úvahám o úniku jinam

Zdražil i plyn, a to čtyřnásobně. Cenový šok přinutil výrobce měnit plány. Například automobilka Volkswagen si rozmyslela výstavbu druhé továrny na baterie v Německu. Firmy začínají přesouvat výrobu do zahraničí, například do Spojených států.

I když rusko-ukrajinská válka dala Německu větší impulz k energetické samostatnosti, země zůstává závislá na Číně. Právě její vlastní ekonomické problémy sunou Německo ke dnu. Nejsilnější evropskou ekonomiku navíc podle Poláka brzdí rozsáhlá byrokracie, inflace i nedostatek kvalifikované pracovní síly kvůli stárnutí populace.

Potíže Německa jsou silným varováním i pro Česko, které více než třicet procent svého exportu směřuje právě tam. Stejně jako Berlín, i Praha nyní hledá nový ekonomický model. Také Česko sráží vysoká cena energie. V širším měřítku trpí vyššími cenami – například oproti Spojeným státům – celá Evropa.