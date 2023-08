Většina Čechů chce spolu se zájezdem i pojištění, to se ale prodraží

Veronika Dvořáková se chystá s rodiči a bratrem na dvoutýdenní dovolenou v Chorvatsku. U cestovní kanceláře chtěla koupit kromě pobytu i pojištění. Čekalo ji ale nemilé překvapení. „Každá cestovní kancelář má nějakou jinou cenu, ale myslela jsem si, že je to v řádu nějakých stovek. Taková asi běžná cena, co jsem koukala, je kolem tří tisíc korun,“ říká.

Na vedlejší náklady si Dvořáková stanovila limit pět tisíc korun, takto by ale většinu zaplatila za pojištění. Hledala proto cestu, jak ušetřit. „Dívala jsem se, že by to bylo tak kolem tisícovky korun, kdybychom to vzali bez pojištění storna,“ všimla si klientka.

Podle expertů jsou klíčové limity. „Ve většině případů se nám potvrdilo, že pokud si klient sjedná cestovní pojištění přímo u cestovní kanceláře společně se zájezdem, tak si připlatí. Klienti by se měli orientovat nejen podle ceny, ale i podle parametrů toho cestovního pojištění, takzvaně podle limitů,“ uvedl produktový specialista ze serveru Ušetřeno.cz Ondřej Vacek.