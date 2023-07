Fed zvýšil úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, jsou nejvýše od roku 2001

Powell zároveň konstatoval, že Fed se na základě hospodářských dat může rozhodnout na příštím zasedání sazby nezměnit. „Výbor bude dál vyhodnocovat dodatečné informace a jejich důsledky pro měnovou politiku,“ uvedla v prohlášení centrální banka.

„Musíme se držet své práce. Myslíme si, že budeme muset nějakou dobu držet politiku na restriktivní úrovni. Musíme být připraveni dále zvyšovat sazby, pokud si budeme myslet, že je to vhodné,“ řekl dále Powell.

Americké hospodářství „neskýtá prostředí, v němž bychom byli ochotni poskytovat výhled“ ohledně budoucích kroků v oblasti sazeb, dodal šéf Fedu. Centrální banka podle něj nicméně neočekává, že se americké hospodářství dostane do recese.

Powell si nemyslí, že Fed letos úrokové sazby sníží. Předpokládá, že se ekonomika vrátí do lepší rovnováhy bez větších škod. „Snižovat sazby budeme, až to bude pohodlné, a to letos nebude,“ řekl dále na tiskové konferenci.