Ceny bytů podle developera srazí rychlá výstavba. V Česku jich jsou už dnes tisíce prázdných, upozornila reportérka

„Bytů se dlouhodobě málo staví, a proto rostou ceny. Čeho je málo, to je drahé,“ konstatoval Kunovský. V případě pořízení bytu se podle developera za poslední pololetí ukázalo, že růst cen se na trhu zpomaluje. Co se týká nájemného, to půjde podle Kunovského ještě výrazně nahoru.

„Krize bydlení je celoevropský problém. V Česku se často tvrdí, že za ní stojí zdlouhavá stavební řízení, musíme ale hledat i jiné důvody. Jedna věc je poptávka, že lidé přicházejí do velkých měst, jako je Praha, a potřebují někde bydlet. Poptávku ale zdaleka netvoří jen lidé, kteří potřebují někde bydlet, ale tvoří ji také ti, kteří nakupují byty jako investice. A na straně nabídky je otázka, jaké byty se staví,“ popsala Khazalová.

Podle reportérky chybí data o tom, kolik prodaných bytů je v současnosti neobydlených, anebo kolik z nich koupili lidé na investice a kolik v nich skutečně bydlí.