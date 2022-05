Stát za covidu platil za nevykonanou práci. Přispělo to k zadlužení i inflaci, zaznělo ve Fokusu

Naopak pro zadlužení státu byly zásadní poslední dva roky, kdy byla řada výdajů zdůvodňována pandemií covidu-19 a kompenzacemi za související restrikce. Členka Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová to vnímá jako velký problém, který dává do přímé souvislosti s inflací. „Lidé dostali peníze za práci, kterou neodvedli, firmy za zboží, které nevyrobily, a za služby, které neudělaly. Nemám s tím problém, ale musíme si to uvědomit. Jestliže vydám takové peníze, tak jsou to peníze inflační,“ charakterizovala kompenzace z pandemických dob.

Také Ladislav Krištoufek z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy má pochyby, zda způsob, kterým se stát v poslední době výrazně zadlužil, byl nejlepší možný. „Stejně jako u domácností je rozdíl v tom, jestli si půjčujeme na pomíjivé statky a na okamžitou spotřebu, nebo jestli je to investiční půjčka, která by měla posloužit vyššímu výnosu v budoucnosti, který by byl vyšší než to, co zaplatíme na úrocích.“ Obává se, že během covidu se odehrála druhá varianta.