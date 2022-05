Zájem o chytré hodinky pro děti roste. Rodiče přes ně hlídají jejich pohyb i šikanu

„Nárůst se týká nejenom základních, ale i pokročilejších modelů,“ uvádí mluvčí společnosti Datart Olga Dolínková. Podobný trend hlásí i Pavla Hobíková z Mall Group: „Zájem o dětské chytré hodinky postupně roste, je to především širší nabídkou a příznivou cenou.“

„V loňské hlavní sezoně jsme zaznamenali meziroční nárůst prodeje dětských hodinek o více než dvě stě procent. V současné době jsou prodeje srovnatelné s loňským rokem, ale nárůst očekáváme znovu s koncem školního roku, kdy jsou často hodinky odměnou za vysvědčení,“ potvrzuje stoupající zájem mluvčí Alza.cz Daniela Chovancová.

Hodinky hlídají pohyb i šikanu

Dětské chytré hodinky využívají rodiče i pro hlídání bezpečnosti svých potomků. Lze v nich například nastavit zóny, ve kterých se děti mohou pohybovat, a pokud je opustí, rodič dostane upozornění. Mimo to některé typy hodinek umí díky mikrofonu nebo kameře na dálku dítě poslouchat, a případně pořídit záznam dění.

„Chtěli bychom, aby hodinky měly možnost volání, GPS lokace, ale také odposlechu na dálku z důvodu podezření na šikanu ze strany učitele. S jakými hodinkami máte dobré zkušenosti?“ ptá se maminka ostatních rodičů na sociální síti ve skupině Montessori nápady, rady a zkušenosti. Na svůj příspěvek dostává řadu odpovědí. Není podle nich první, kterou možnost pořízení záznamu přes chytré hodinky napadla.

Pořizování záznamů ve školách budí dlouhodobě otázky, v některých případech je ale možné. „Co se týče případného nahrávání, tak to je samozřejmě vždy zásah do osobnostních práv daného člověka. Pokud by však nahrání učitele nebo jiného žáka proběhlo za účelem pořízení konkrétního důkazu o šikaně, je takový postup z právního hlediska přípustný,“ vysvětluje advokát se specializací na školské právo Filip Rigel.