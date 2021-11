Japonský konglomerát Toshiba se rozdělí na tři samostatné firmy

Toshiba hodlá akcie firem uvést na burzu ve druhé polovině fiskálního roku 2023. Podobný krok, tedy rozdělení na tři firmy, tento týden oznámil americký gigant General Electric.

Plán společnosti Toshiba počítá s vyčleněním dvou klíčových oblastí podnikání: divize pro energetiku a infrastrukturu a divize pro výrobu elektronických zařízení. Po oddělení těchto částí bude Toshiba nadále vlastnit podíl 40,6 procenta ve výrobci paměťových čipů Kioxia a další aktiva.

Někteří analytici se obávají časového harmonogramu změn. „Je to krok správným směrem, ale jeví se jako pomalý,“ uvedl Atul Goyal z investiční banky Jefferies. Upřednostnil by časový rámec tří až šesti měsíců. „Rok 2023 je daleko a my si nejsme jisti, co se do té doby ještě změní.“