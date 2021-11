Ceny kovů i papíru rostou a sběrny mají v poslední době napilno

Do provozu společnosti Ekometal v Nýřanech vozí lidé nejvíce plechový odpad. Jen za poslední týden to bylo zhruba čtyřicet tun. Ještě loni stála směs plechového odpadu 2,50 za kilo, nyní zde vyplácejí šest korun. Takové ceny tu za posledních dvacet let vedoucí provozu Jiří Charousek nepamatuje. A stejné je to i s dalšími kovy.

Charousek ukazuje na elektrovodný hliník, který se nyní vykupuje za 61 korun za kilo. U něho cena vzrostla minimálně o 50 procent.