Jižní Korea rázně zakročila proti Googlu a Applu. Už nebudou mít jisté provize od vývojářů aplikací

Podmínky Applu a Googlu vyžadují, aby vývojáři odváděli těmto firmám poplatek až třicet procent z tržeb. Apple tyto aplikace nabízí přes svůj virtuální obchod App Store, Google přes obdobný on-line obchod Google Play.

Jihokorejský parlament návrh zákona přezdívaný anti-Google o omezení tržní síly Applu a Googlu schválil jednoznačně. Ze 188 hlasujících zákonodárců jich pro změnu zákona o podnikání v telekomunikacích zvedlo ruku 180.

Google v první reakci sdělil, že schválení změn v Jižní Koreji vezme v potaz. Firma tvrdí, že chce zachovat model, kdy bude možné provozovat kvalitní operační systém i obchod s aplikacemi. „Je to model, díky němuž jsou zařízení pro zákazníky levná, a který umožňuje uspět vývojářům i platformám,“ tvrdí Google.

„Domníváme se, že důvěra v platby v App Storu v důsledku zákona klesne a povede k méně příležitostem pro více než 482 tisíc developerů v Jižní Koreji,“ konstatoval v prohlášení Apple.

Příležitost pro ostatní, lidé si ale zvykli, míní analytik

Na virtuální obchody s aplikacemi a na poplatky, které v nich Apple a Google vybírají, se v poslední době zaměřují regulační orgány v čím dál více zemích. Změny, které schválila Jižní Korea, se patrně stanou prvním krokem k přísnějšímu posuzování tohoto druhu podnikání, myslí si šéf výzkumu v makléřské společnosti Wedbush Securities Daniel Ives.

„Potenciálně je to přelomový okamžik,“ řekl Ives už v pondělí v pořadu televize CNBC Street Signs Asia. „Ne tak úplně kvůli tomu, co to znamená samo o sobě, ale jaké širší dopady to bude mít. Ukazuje se totiž, že už nejde jen o slova, ale o činy,“ dodal.