Náhradní díly budou muset výrobci schraňovat ještě minimálně sedm let po ukončení prodeje

Když se něco rozbije do dvou let od zakoupení, je velmi pravděpodobné, že se podaří porouchaný spotřebič opravit – po dobu záruky bývají většinou náhradní díly dostupné. Když ale záruka vyprší, je to horší.

Nově by ale všichni výrobci měli mít v zásobě náhradní díly nejméně sedm až deset let poté, co přestanou výrobek prodávat. Bude se to týkat praček, ledniček, myček a také monitorů včetně televizorů. „Je to pro nás přelomové. Doufáme, že to bude mít dopad na lepší opravitelnost,“ zdůraznil Jan Charvát.

Měla by se zkrátit i čekací doba. Podle servisního mechanika Zdeňka Kadlece se zvlášť nyní, v době pandemie, čeká na náhardní díl až čtvrt roku. Nově to podle směrnice má být maximálně patnáct dnů.

O opravy spotřebičů po záruce mají lidé podle opraven velký zájem. Nejčastěji přicházejí s rozbitými mobily a notebooky – hlavně kvůli nefunkčním displejům. Mnohem menší zájem je o opravy levných kuchyňských spotřebičů, jako jsou tyčové mixéry nebo mikrovlnné trouby.

Zákazníky může odradit, když se zjistí, že by byl zásah drahý – někdy dražší než nový spotřebič. Ale velký vliv na jejich rozhodování má také právě čekací doba. Jsou ale i lidé, kteří opravu žádají bez ohledu na cokoli. „Snaží se výrobek zachránit. Nutí nás, abychom to opravili, i když je to nerentabilní,“ poznamenal Zdeněk Kadlec.