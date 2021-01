Hodnota bitcoinu klesla pod třicet tisíc dolarů

Při asijském obchodování se bitcoin propadl o více než pět procent na téměř třítýdenní minimum 28 800 dolarů, později se vrátil nad třicet tisíc dolarů. Tento týden ztrácí zhruba jedenáct procent, což je nejvyšší ztráta od září.

Analytik společnosti IG Markets Kyle Rodda uvedl, že je obtížné hledat logické vysvětlení vývoje u aktiva, které je tak neefektivní a nezralé jako bitcoin. Současný vývoj je ale podle něj určitě obratem v pohybu. „Stádo se na to zřejmě podívalo a pomyslelo si, že to vypadá děsivě a strašlivě a je nyní čas na prodej,“ prohlásil. Někteří analytici také varují, že trvalý pokles pod úroveň třicet tisíc by mohl znamenat další ztráty.

Bitcoin se nyní obchoduje zhruba dvacet procent pod rekordním maximem 42 tisíc dolarů, kam stoupl před dvěma týdny. Ztrácí půdu pod nohama kvůli rostoucím obavám, že je jednou z mnoha cenových bublin a protože regulátoři stále více zaměřují svoji pozornost na kryptoměny.