Česká pošta mění s prvním říjnem otevírací dobu 1253 poboček

Důsledkem změn bude podle pošty vedle posunu hodin pro veřejnost vyšší obsazenost přepážek a také lepší zastupitelnost v případě neočekávaných událostí, například během epidemií.

„Hlavním principem změny je nahrazení tak zvaného dvousměnného provozu jednosměnným,“ uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík. V praxi to bude vypadat tak, že místo dvou pracovníků, kteří se v jednom dni střídali ve dvou intervalech, bude nově jeden pracovník zajišťovat přepážku v pondělí a ve středu od otevření pošty až do 18:00 a v úterý, čtvrtek a v pátek od 08:00 až do uzavření konkrétní pobočky.