Firma innogy sníží od října cenu plynu, zlevní i ČEZ

„Ceny plynu snižujeme plošně pro všechny naše maloobchodní zákazníky. Lidem se základním produktem plyn Standard automaticky klesne cena od října o pět procent,“ řekl předseda představenstva innogy ČR Tomáš Varcop.

Změnu by měli pocítit i ti, kteří se společností v minulosti uzavřeli dlouhodobé smlouvy. „Také jim promítneme do vyúčtování pokles ceny. Zákazníkům s fixními produkty budeme do faktur vyplácet speciální prémie,“ dodal Varcop. Značka innogy je největším dodavatelem plynu v Česku, má asi 1,2 milionu odběratelů.

Firma uvedla, že speciální prémie bude vyplácet na základě takzvaného veřejného příslibu, který zveřejnila na svém webu. Pro získání speciální prémie nebudou lidé muset nic dělat, bude jim přiznána automaticky, oznámila.

„Výše prémie závisí na roční spotřebě plynu. Fungovat to bude tak, že zákazníkům v rámci vyúčtování pošleme dvanáctinu speciální prémie za každý započatý měsíc odběru v době trvání veřejného příslibu od letošního září až do konce srpna příštího roku,“ sdělil Varcop. „Aktuální slevou se dostáváme na úroveň cen roku 2017 a u vyšších spotřeb dokonce na rok 2013,“ dodal Varcop.

Od října sníží cenu i ČEZ

Ještě větší úsporu slibuje konkurenční ČEZ. „Ceny plynu snížíme plošně od prvního října, a to výrazně. Lidem se základním produktem Plyn na dobu neurčitou automaticky klesne cena od října o 11 procent. Konkrétně se ceny sníží o 120 korun za megawatthodinu,“ řekl ČTK mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

ČEZ Prodej je podle něj na trhu mezi dodavateli plynu dvojkou, když má podle dat Operátora trhu s elektřinou asi 435 tisíc zákazníků.