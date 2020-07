Apple miliardy eur na daních Irsku doplácet nemusí, rozhodl soud

Druhý nejvyšší soud EU své rozhodnutí zdůvodnil teď i tím, že komisi se nepodařilo prokázat, že by byly americké firmě poskytnuty výhody odporující unijnímu právu.

Jedna z největších technologických firem na světě loni v září na úvod řízení před unijním soudem prohlásila, že Evropská komise byla „mimo realitu i zdravý rozum“, když nařídila, že má Apple v Irsku doplatit 13 miliard eur. Firma argumentovala i tím, že má v Irsku je dvě pobočky, a těm „jednoduše nemůže být připsána odpovědnost za vytvoření téměř všech zisků Applu mimo území Ameriky“.

Výrobce mobilních telefonů iPhone a dalších zařízení tvrdil, že je největším světovým plátcem daní a že jej Evropská komise chce v Irsku zdanit za stejné výnosy, z kterých už zaplatil daně v USA.

Apple podle komise platil díky daňovým dohodám v Irsku ze svých evropských zisků daně od jednoho procenta v roce 2003 do 0,005 procenta v roce 2014. Podle Dublinu však Apple na daních platil to, co platit měl, a žádnou nepovolenou státní pomoc nedostal.