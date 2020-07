Slovensko se rozhodlo pro rekordní schodek rozpočtu na rok 2020. Opozice kritizovala nejasnost výdajů

Hlavní část zvýšených výdajů tvoří podle ministerstva financí náklady přímo související s covidem-19. Vyčlenění dalších 2,9 miliardy eur (přes 77 miliard korun) na výdaje úřad zdůvodnil závazky například ve zdravotnictví a dopravě, které dosavadní rozpočet prý nepokryl. Kromě toho ministerstvo financí do předlohy zahrnulo rezervu na případné neočekávané výdaje.

Vláda premiéra Igora Matoviče očekává snížení předpokládaných rozpočtových příjmů o 1,43 miliardy eur (38 miliard Kč) na 14,37 miliardy eur (382,2 miliardy Kč). Výdaje by proti dosavadnímu rozpočtu, který prosadila ještě předchozí koalice premiéra Petera Pellegriniho, letos měly stoupnout o více než 40 procent na 26,32 miliardy eur (700 miliard Kč).

V prvním letošním pololetí státní rozpočet Slovenska vykázal schodek bezmála 3,91 miliardy eur (104 miliard korun).

Slovenští analytici i nezávislá rozpočtová rada už loni při schvalování státního rozpočtu na tento rok a před vypuknutím pandemie covidu-19 upozornili, že hospodaření státu bude oproti plánu bez dodatečných opatření horší. Slovensko očekává letos kvůli covidu-19 propad své ekonomiky asi o deset procent. Míra nezaměstnanosti už v květnu vystoupila na tříleté maximum 7,2 procenta.

Minulý týden česká sněmovna schválila zvýšení letošního schodku státního rozpočtu na rekordních 500 miliard korun. Šlo již o třetí zvýšení letošního schodku kvůli dopadům koronaviru. Také při jeho schvalování kritizovala část opozice, že není dostatečně přesně známo, kam dodatečné výdaje půjdou.

Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová uvedla, že zvýšení deficitu je předčasné a neodůvodněné. Poukázala například na to, že vláda dosud nedala k dispozici přehled toho, na co dodatečné peníze potřebuje. „Podle mých propočtů by se schodek dal udržet na úrovni 350, 400 miliard korun,“ konstatovala.

Schodek českého státního rozpočtu ke konci června činil 195,2 miliardy korun.