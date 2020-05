Ztráta Unipetrolu se ve čtvrtletí zvýšila z milionů na miliardy

Firma také oznámila, že navýšila svůj tržní podíl z prodeje pohonných hmot v ČR na téměř čtvrtinu.

V prvním čtvrtletí Unipetrol investoval 1,84 miliardy korun. Firma uvedla, že peníze směřovala především do průběžné modernizace svých výrobních technologií, do stavby nové plynové kotelny etylenové jednotky v Litvínově a do finalizace stavby polyetylenové jednotky PE3 tamtéž. Investice proudily také do přípravy plánované odstávky litvínovského závodu.

Pokračovaly také investice do modernizace a rozvoje sítě čerpacích stanic v Česku a na Slovensku. Největší tuzemská síť Benzina nyní po otevření dvou nových pump v Karviné a Přerově zahrnuje 418 čerpacích stanic a podíl značky na trhu se ke konci ledna zvýšil na 24,9 procenta. Od loňského vstupu na Slovensko tam Benzina otevřela deset čerpacích stanic včetně dvou samoobslužných.