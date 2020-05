České dráhy chystají nákup až 90 lokomotiv. Hodnota zakázky má dosáhnout devíti miliard

Nové lokomotivy chce dopravce využívat zejména na vnitrostátních dálkových tratích. Konečná cena poptávaných lokomotiv vzejde z nabídek uchazečů v tendru. Obecně se cena jedné takové lokomotivy na trhu pohybuje okolo 100 milionů korun. Dráhy v minulosti plánovaly koupit také lokomotivy s rychlostí do 230 kilometrů za hodinu. Od tohoto záměru nakonec ustoupily, ale možná se k němu vrátí.

V pondělí se záměrem zabýval řídící výbor podniku, který má jako zástupce hlavního akcionáře, tedy ministerstva dopravy, rozhodující slovo. Výbor s vypsáním velké zakázky souhlasil, podnik by ji měl vypsat ještě letos na jaře. Výbor investici odsouhlasil i přes současnou situaci, kdy dráhy kvůli koronavirové krizi evidují výpadky příjmů v řádech miliard korun.

O záměru podniku na nákup lokomotiv v minulém týdnu informoval server E15.cz, kterému generální ředitel drah Václav Nebeský sdělil, že podnik k tomu chystá rámcovou zakázku na osm let. „Čtyřicet lokomotiv nakoupíme určitě, na dalších padesát se vztahuje opce,“ řekl serveru Nebeský.

Jde o další krok, kterým chtějí dráhy omlazovat svůj vozový park. V současnosti mají více než 500 lokomotiv, dále až tisícovku ucelených souprav a přes 2000 vozů. Průměrné stáří strojů je přes 30 let, řada z nich byla v minulosti modernizována. Vedle nákupu lokomotiv má dopravce nyní ve výrobě 31 elektrických vlaků pro regionální dopravu, které jsou součástí kontraktu na nákup celkem 50 vlaků. Dále se vyrábí pět patrových třívozových souprav a 50 osobních vozů pro dálkovou dopravu s rychlostí až 200 kilometrů za hodinu. Dopravce tyto vozy bude přebírat v následujících letech.

Do svého vozového parku investují i ostatní dopravci. RegioJet vypravuje 26 lokomotiv a kolem 170 vozů, které jsou složeny z nových vozidel Astra z Rumunska, a starších vagonů, které dopravce rovněž koupil v zahraničí a zrekonstruoval. Zároveň nyní připravuje modernizaci desítek dalších vozů, v příštích třech letech by za ni měl utratit kolem tří miliard korun. Letos by měl dopravce také přebírat první z 15 vícesystémových lokomotiv Bombardier. Společnost má navíc opci na desítky dalších těchto strojů.

Nejmladší vozový park má Leo Express. Ve flotile má pět vlaků Stadler, které provozuje na dálkových linkách. Dalších 15 regionálních vlaků Alstom firma vypravuje na lokálních tratích. Letos plánuje nasazení tří vlaků Sirius od čínského výrobce CRRC. Na dalších 30 jednotek má společnost opci s hodnotou pět miliard korun.