Zájem o letenky do Itálie kvůli koronaviru klesá. Prodeje se snížily o 70 procent

Vedle Itálie zájem nejvýrazněji klesá také u zemí jihovýchodní Asie, kde se prodeje meziročně propadly až o třetinu. V posledních týdnech klesají prodeje i do dalších zemí. V případě jiných evropských míst je zájem nižší o jednotky procent.

Na situaci reagují letecké společnosti, podle šéfa letenkového portálu Letuška.cz některé z nich začaly v uplynulých týdnech navyšovat počty letů do destinací Severní Ameriky, jako jsou New York, Los Angeles či Toronto. „Využívají přitom odstavených letadel ze zrušených linek do Číny. Navýšená kapacita míst se odráží i na cenách letenek, které klesají,“ řekl Trejbal.

Připomněl tak situaci, kdy řada letů byla kvůli koronaviru zrušena. Už na přelomu ledna a února začali mnozí dopravci i státy omezovat linky do Číny, kde je ohnisko nákazy. V Česku platí dočasný zákaz od devátého února. V posledních dnech se celosvětově ruší také letecké spoje například do Jižní Koreje, kam svou linku přerušily i České aerolinie, či do Íránu.