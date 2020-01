Průměrné vodné a stočné vzroste o 3,6 procenta

Podle údajů Českého statistického úřadu spotřebitelské ceny v Česku loni v průměru stouply o 2,8 procenta. Byla to druhá nejvyšší průměrná roční míra inflace za posledních 11 let. Vyšší byla pouze v roce 2012, a to 3,3 procenta.

Od května klesne daň z přidané hodnoty (DPH) na vodné a stočné z 15 procent o pět procentních bodů, spolu s ní by mohla klesnout také cena vody, pokud to vodárenské společnosti a většinou také zastupitelstva měst odsouhlasí. Ceny by mohly klesnout o 3,5 až čtyři koruny za metr krychlový. „Částka generovaná snížením sazby DPH v případě, že cena zůstane na stejné úrovni, může být využita na vytvoření rezervy pro obnovu a opravy vodárenské infrastruktury,“ dodal Vostrý.

Ztráty vody ve vodovodní soustavě loni činily 15,8 procenta. Podle Vlasáka v Evropě neexistuje stát, který by měl ztráty pod deset procent.

Podle sdružení se v posledních letech zhoršuje také kvalita surových vod, vodárenské společnosti tak musí investovat do kvalitnějších technologií. „V současné době je to více z plošných zdrojů, jako jsou například splachy z polí. Teď se můžeme bavit o pesticidech a dalších – to se bohužel dostává do povrchových vod a leckdy to už za ty roky prosakuje do vod podzemních,“ dodal Vlasák.