Nekončící potíže Boeingu. Nový software pro 737 MAX působí kolaps systému letadla

Softwarový problém se objevil v části monitorující spouštění motorů a ověření, jestli je stroj připraven ke startu. Kvůli tomu následně kolabuje celý počítačový systém. „Provádíme nezbytné aktualizace a spolupracujeme s Federálním úřadem pro letectví,“ uvedla společnost Boeing.

Nadále se tak protahuje řešení problému kolem letadel typu 737 MAX, které jsou po dvojici havárií s mnoha mrtvými už od loňského března uzemněny. I když ještě v listopadu Boeing předpokládal, že od ledna budou stroje opět v běžném provozu, místo toho posléze oznámil pozastavení výroby.

„V současné době podniká firma kroky, které mají dát veřejnosti najevo, že nebere situaci na lehkou váhu,“ podotkl portfolio manažer společnosti Cyrrus Petr Pelc. „Nejnovější informace o problému se softwarem jsou ale další negativní krok, který firma zaznamenává,“ dodal.

Ztráty kvůli problémům 737 MAX se odhadují na 20 miliard dolarů. „Je to asi pětina ročních prodejů firmy, takže to není až tak zásadní číslo. Na druhou stranu je ta suma spekulativní. Je to odhad, co zahrnuje případné prohrané soudní spory, investice do modernizace technologií, pozastavení výrobních systémů,“ okomentoval Pelc.