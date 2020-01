V Pilsen Steel podepisují pracovníci dohody o ukončení poměru. Možný kupec firmy by si nechal asi 50 lidí

Plzeňské hutě a kovárny, které jsou od loňského června v konkurzu a přes rok nevyrábějí, má opustit 475 lidí a ve firmě jich má zůstat necelých 50. Naposledy dostali část mzdy za srpen. Většinou podepisují dohody, potvrdila pracovnice personálního oddělení podniku, který dluží věřitelům miliardy korun.

Lidé musí nejprve vrátit pracovní pomůcky do výdejny, dále musí mít potvrzení ze mzdového oddělení. Po podpisu dohody o ukončení pracovního poměru je vezme úřad práce do evidence nezaměstnaných. Díky tomu by mohli asi do 20 dnů obdržet od úřadu práce 65 procent tříměsíčního odstupného. Museli ale přerušit brigády a hned poté, co obdrží rozhodnutí o kompenzaci, se mohou nechat zaměstnat u jiné firmy.

„Peníze potřebujeme, proto jdeme na dohodu,“ řekl jeden zaměstnanec. Podle něj se všechny úřednice snaží lidem už od 06:00 všemožně pomáhat, ale organizace mohla být výrazně lepší. Část lidí byla pozvaná na konkrétní hodinu, hodně jich přišlo už hned ráno v 7:00. „Chci to mít za sebou, abych odtud co nejrychleji vypadl,“ řekl další dělník.