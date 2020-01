V malých obcích zavírají hospody. Na vině je podle nich EET a zákaz kouření

Podle předsedy Sdružení místních samospráv Stanislava Polčáka (STAN) by měl stát plnit to, co slibuje – tedy že bude odbřemeňovat byrokracii a zbavovat podnikatele administrativních zátěží, které na nich leží.

Ministerstvo pro místní rozvoj však tvrdí, že na situaci reaguje, a aby se v obcích udržel společenský život, podporuje komunitní centra nebo kulturní domy.

„Těžko může stát intervenovat do toho, že jednu hospodu podpoří a druhou hospodu nepodpoří, my budeme podporovat zázemí, aby vůbec bylo kde tu hospodu realizovat,“ vysvětluje systém podpory ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). To další už je ale pak samostatná obchodní činnost, zdůraznila.

Na výstavbu nebo rekonstrukci objektů pro společenské akce mohou radnice využívat národní dotace, do budoucna by mělo mít Česko možnost čerpat na tyto projekty i evropské peníze.