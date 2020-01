Potíže Boeingu se vrší. Firma si naordinuje úspornou kúru

Americký byznysový list The Wall Street Journal v pondělí uvedl, že Boeing uvažuje o odložení některých kapitálových výdajů, zmrazení akvizic a snížení výdajů na výzkum a vývoj.

V neděli mluvčí Boeningu uvedl, že výrobce na nový problém s kabeláží narazil „během důkladného procesu“. Dodal, že Boeing příslušnou analýzu provádí ve spolupráci s FAA. Je podle něj předčasné nyní spekulovat o tom, zda věc povede ke konstrukčním změnám.

Úřad FAA potvrdil, že spolu s výrobcem letounů „analyzují některá zjištění z nedávného přezkumu navrhovaných změn na modelu Boeing 737 MAX“.

Podle listu The New York Times Boeing ověřuje, zda nejsou dva svazky kabelů příliš blízko u sebe, a nemohou tím pádem zkratovat, což by při neadekvátní reakci pilota mohlo vést k havárii letadla. Boeing nyní pracuje na variantě, že se svazky kabelů oddělí, a zjišťuje, zda zkrat zkutečně za provozu hrozí, informoval zástupce společnosti.