Změna ve výuce finanční gramotnosti. Už nebude jen pro žáky škol, ale i pro seniory a nezaměstnané

I ministerstvo financí by si představovalo výraznější zlepšení. Na vládu má proto do konce roku přijít Národní strategie finančního vzdělávání (NSFV), která aktualizuje zhruba devět let starý dokument.

Standard MŠMT následně promítlo do rámcových vzdělávacích programů, které tvoří obecně rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů každé školy (o způsobu jejich zavedení do výuky si každá škola v zásadě rozhoduje sama).

Začíná to u dětí

Podle finančních expertů už umí děti hospodařit s penězi lépe. „Bude to i tím, že jich mají více. Určitě k tomu pomáhá i internet, ve kterém jsou dnes děti zdatnější než jejich rodiče,“ potvrdila ČT24 expertka na finance mBank Veronika Kalátová. Peníze děti dostávají většinou v hotovosti, na druhou stranu svůj vlastní účet má už 43 procent z nich.

Děti dnes pracují s digitálními technologiemi, internetem, kupují si aplikace, jejich povědomí o světě financí je tak podle expertů často lepší než u jejich rodičů. Díky tomu taky velmi rychle získávají představu o hodnotě peněz.

Druhá věc je tyto peníze odpovědně utratit. „Je ale paradoxně lepší, když je utratí právě nezodpovědně a pak je rodič opraví. Protože když si to zažije teď, bude to prevence do dospělosti,“ vysvětlil jeden z bankéřů, který dochází vzdělávat děti do škol, a jinak také manažer Hello bank! Michal Pitucha.

„Horší varianta je, když je k tomu nikdo nevede, pak si na to přichází až ve fázi nezodpovědného zadlužování. Princip, který učím, je totiž ten, že kreditní karta není špatná. Je to dobrý sluha, ale zlý pán. Jde o to, jak si půjčíme. Pokud si půjčuju na něco, co má delší životnost než doba, za kterou to splatíme, pak to nemusí být automaticky špatné,“ dodal Pitucha.

Co s vyhranými penězi? Děti a rodiče s nimi naloží stejně

Co by se stalo, kdyby rodič nebo dítě vyhrálo tisíc korun? Dvě ze tří, stejně jako dva ze tří rodičů by vyhraných 1000 korun ušetřili. Třetí dítě, respektive třetí rodič by je utratil. V tom panuje mezi dětmi a rodiči shoda, ukázal zase průzkum , který vznikl v České spořitelně a zaměřil se na to, jak se k penězům staví právě ti nejmenší.

Shoda mezi rodiči a dětmi se už ale vytrácí v tom, za co by částku utratili. Zatímco děti by utrácely za stavebnice Lego, oblečení, počítačové hry, mobily, hračky a sladkosti, rodiče jsou daleko praktičtější. Kromě nákupu oblečení by dětem pořídili třeba boty nebo rodinný nákup či by vyrazili na výlet.