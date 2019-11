Za každých deset let minus jeden rok. Náročným profesím chce ministerstvo umožnit dřívější důchod

Příkladem zaměstnance, na kterého se ministerský návrh vztahuje, je Aleš Toman. Bezmála devět let pracuje ve Slévárnách Třinec, v současnosti jako brusič, a připomíná, že jeho práci doprovází hodně prachu, velké vibrace a riziko popálení. Nemyslí si přitom, že by stejnou činnost zvládl do 65 let, což je dnes zastropovaný věk odchodu do důchodu.

O dřívějším odchodu do penze u lidí ve fyzicky náročných profesích se mluví dlouhodobě. Připravit návrh, který by to řešil, se zavázala i současná vláda v programovém prohlášení a příslušnou úpravu nyní předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí řízené Michaelou Maláčovou (ČSSD) na stůl důchodové komise.