Pošta zkouší změny u dopisů i balíků. Reformu jistí staronový prodej nemovitostí

Na roky 2019 a 2020 jsou plánovány ztráty, říká generální ředitel Roman Knap. „Pozitivní efekty restrukturalizace se vždy projeví až s nějakým zpožděním, nejde to okamžitě. Navíc chvíli potrvá, než otočíte současný trend pošty.“

Cestou k zisku by mohlo být i dvourychlostní doručování dopisů. V září je firma testovala v šesti okrscích. Zákazníci by si mohli koupit na dopis levnější známku, pokud by jim nevadilo, že nebude doručen hned druhý pracovní den.

To si vyžádalo i změnu v práci poštovních doručovatelek. Velikost jejich okrsků se změnila, do některých z nich doručovaly jen každý druhý den. „Každá z nás minimálně polovinu okrsku třeba vůbec neznala, nikdy je nejela, takže to bylo hodně náročné, jezdili jsme podle map,“ zmínila svou zkušenost z testu doručovatelka Jana Lexová z České Třebové.

Pošta dlouhodobě řeší nedostatek lidí, především právě doručovatelů. „Dvourychlostní režim pro nás znamená to, že budeme schopni eliminovat neobsazená místa tím, že rozložíme hmotu do jiných časů, a druhým důvodem je samozřejmě ekonomika,“ uvedl ředitel logistiky Petr Cinkl.

Změna by se týkala pouze listovních zásilek, nikoliv třeba peněz, včetně důchodů. Schválit ji musí regulátor. Pošta by ji pak začala zavádět od února 2020.