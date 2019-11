„Kdo nespěchá, ušetří." Za rychlé doručení si lidé připlatí, plánuje Česká pošta

Dvourychlostní doručování dopisů by mělo být podle Knapa založené na principu, který pojmenoval „kdo nespěchá, ušetří“. „Dnes máme jednu známku za 19 korun a vše doručujeme v jednom režimu. Pokud vám stačí, aby nebyl dopis doručen zítra, ale pozítří, tak ušetříte. Ta jiná známka bude levnější,“ vysvětluje Knap.

Zatím ale neupřesňuje, kolik by pomalejší způsob doručení měl stát. „Počítáme to, podléhá to i schválení ČTÚ. Dokud to nebude projednáno, tak to nemůžu komunikovat,“ doplňuje.